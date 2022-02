Primavera | rinviata Pescara-Napoli | il motivo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il match tradel campionatoè stataa causa delle condizioni avverse meteorologiche al ‘Delfino Training Center‘. E’ di questi minuti la decisione ufficiale, dopo che le squadre sono rientrate negli spogliatoi. In campo con l’arbitro c’erano i due capitani, Kuqi e Costanzo. Hanno constatato che il pallone non rimbalzasse in nessuna zona del campo. Alla fine la scelta dell’arbitro Baratta è stata quella di rinviare la sfida che originariamente era programmata alle ore 11:00. Nelle prossime ore, a tempo debito, sarà stabilita la data per il recupero. Francesco Fildi

sscalcionapoli1 : Pescara-Napoli Primavera: a causa della pioggia battente la partita è stata ufficialmente rinviata… - pescarasport24 : Rinviata Pescara-Napoli Primavera - Pasquale89G : ?? Rinviata per impraticabilità del campo Pescara-Napoli Primavera. L'arbitro Baratta, con i capitani delle due squa… - tvdellosport : ?? UFFICIALE: RINVIATA PESCARA-NAPOLI?? A causa del maltempo la partita del Campionato Primavera tra #Pescara e… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: RILEGGI LIVE - Primavera, Pescara-Napoli: maltempo e campo impraticabile, gara rinviata -

Il Napoli Primavera affronta il Pescara per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa alle ore 11 presso il campo Delfino Training Center. I convocati di ...
Alle 11:00 al campo del Delfino Training Center il Napoli Primavera doveva affrontare il Pescara per la 21esima giornata di campionato di Primavera 1. La gara è stata rinviata per le avverse condizion ...