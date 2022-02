(Di sabato 26 febbraio 2022) Per la seconda volta in quattro giorni,è amara per ladellantus. Dopo la sconfitta ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, stavolta è un ex ...

Advertising

OdeonZ__ : Primavera, colpo di Chivu a Vinovo: tripletta Inter a casa Juve - sportli26181512 : Primavera, colpo di Chivu a Vinovo: tripletta Inter a casa Juve: Primavera, colpo di Chivu a Vinovo: tripletta Inte… - Gazzetta_it : Primavera, colpo di Chivu a Vinovo: tripletta Inter a casa Juve - armyrosari : @it_inter Visto giocare nella primavera... Un bel prospetto con un colpo di testa notevole.... - Yogaolic : Che poi poteva fare tante cose invece di finire al riconoscimento unilaterale dei 2 stati,poteva inventarsi una pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera colpo

...(RISULTATO 3 - 0): DOPPIETTA PER FLAMINGO Inizia la ripresa tra Sassuolo e Fiorentina, decide al momento Paz. Seck calcia in contropiede ma viene pescato in fuorigioco. Grandi testa ...Per la seconda volta in quattro giorni, Vinovo è amara per ladella Juventus. Dopo la sconfitta ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, stavolta è un ex romanista - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter - a portarsi via ...L'allenatore del Sassuolo primavera, ex giocatore e poi tecnico della Fiorentina, Emiliano Bigica ha parlato della vittoria sui viola:" Sapevo che era una partita diffiicile per i ...L'allenatore del Sassuolo primavera, ex giocatore e poi tecnico della Fiorentina, Emiliano Bigica ha parlato della vittoria sui viola:" Sapevo che era una partita diffiicile per i ...