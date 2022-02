Prima di Ilary Blasi nel cuore di Francesco Totti c’era solo lei: chi è Maria Mazza (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima di Ilary Blasi nel cuore di Francesco Totti c’era solo lei, Maria Mazza. L’attrice e il calciatore della Roma sono stati insieme per due anni e mezzo, poi si sono lasciati, ma nessuno ha mai dimenticato quell’amore breve, ma intenso. Mora, con profondi occhi neri e un fisico curvy, Maria Mazza è nata nel 1975 negli Stati Uniti, ma è cresciuta in Campania, a Somma Vesuviana, vicino Napoli. Sin da quando era molto piccola ha iniziato a coltivare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, studiando danza e pianoforte. Nel 1996 ha partecipato a Miss Italia, conquistando il terzo posto e la fascia di Miss Eleganza. In seguito si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)didilei,. L’attrice e il calciatore della Roma sono stati insieme per due anni e mezzo, poi si sono lasciati, ma nessuno ha mai dimenticato quell’amore breve, ma intenso. Mora, con profondi occhi neri e un fisico curvy,è nata nel 1975 negli Stati Uniti, ma è cresciuta in Campania, a Somma Vesuviana, vicino Napoli. Sin da quando era molto piccola ha iniziato a coltivare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, studiando danza e pianoforte. Nel 1996 ha partecipato a Miss Italia, conquistando il terzo posto e la fascia di Miss Eleganza. In seguito si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare come ...

