Premier | poker del Tottenham | anche Kulusevski in gol Il Watford ferma il ManUtd | LIVE Everton-ManCity

Advertising

cmdotcom : Premier: poker del #Tottenham, anche #Kulusevski in gol. Il Watford ferma il ManUtd, alle 18.30 Everton-ManCity… - OdeonZ__ : Conte, poker in casa di Bielsa. E Kulusevski segna ancora - tuttosport : #Kulusevski lancia il #Tottenham, #Conte torna a vincere: poker al #Leeds ?? - sportli26181512 : Premier, Conte torna a vincere: #Leeds travolto, Kulusevski a segno: Il #Tottenham asfalta Bielsa nel primo tempo c… - CalcioPillole : Nei recuperi di #PremierLeague disputati stasera, spicca il successo del #Liverpool: 4-0 al Leeds e -3 dalla vetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier poker

... ad Elland Road, nel 27° turno diLeague . Gli Spurs si rilanciano in chiave Champions ... e all'85' per Son che su lancio di Kane firma ilfinale. Eriksen torna in campo dopo 8 mesi ...... CLASSIFICA/ Cremonese e Pisa fermate sul pari,del Monza! SI COMINCIA Eccoci pronti a vivere ... Pronti via, ad agosto ha portato la squadra gallese in testa allaLeague vincendo il premio ...Debutto con la maglia del Brentford per Christian Eriksen, che gioca quasi tutta la ripresa del match perso 2-0 contro il Newcastle. Al Selhurst Park, infatti, Schlupp regala l'1-0 ai padroni di casa ...Prima il Manchester City, adesso il Leeds del mago Bielsa. Antonio Conte sbotta e fa rumore, per poi raccogliere i risultati… direttamente sul campo. Già la scorsa settimana, le dichiarazioni dell'all ...