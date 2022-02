Premier League: poker del Tottenham a Bielsa, anche Kulusevski in gol. Alle 16 il Brentford con Eriksen in panchina (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la vittoria di ieri del Southampton contro il Norwich, la 27a giornata di Premier League continua oggi con altre sei partite. Apre il sabato... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la vittoria di ieri del Southampton contro il Norwich, la 27a giornata dicontinua oggi con altre sei partite. Apre il sabato...

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - Eurosport_IT : Antonio Conte e il Tottenham ritrovano il sorriso ?? #PremierLeague | #LeedsTottenham | #Tottenham | #Conte - WithYouFC : RT @CalcioPillole: Bella e convincente vittoria sul campo del #Leeds per il #Tottenham di #Conte. Partita decisa nei primi 30 minuti con tr… - KikkoSport : ? FORMAZIONI UFFICIALI ?? Manchester United ??? Watford ?? Old Trafford ??16:00 ?? Premier League ?????????????? ?? Giornata 27… - CalcioPillole : Bella e convincente vittoria sul campo del #Leeds per il #Tottenham di #Conte. Partita decisa nei primi 30 minuti c… -