Premier League | Leeds-Tottenham LIVE 0-1 | alle 16 torna in campo Eriksen e poi c'è il City

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - BrunoGalvan85 : Ci sono partite che non puoi fare a meno di non vedere. Champions League? Europa League? Conference League? Serie… - ilveggente_it : ?? Nei nostri #pronostici di oggi sabato 26 febbraio si continua con l'analisi delle gare di #SerieA #Bundesliga e… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Leeds Vs #Tottenham è una partita della ventisettesima giornata di Premier League che si giocher… - skillandbet : ? Pronostici Premier League ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Le formazioni ufficiali di Manchester United - Watford , match valido per la 27esima giornata della2021/2022 . I padroni di casa non perdono da ben sette giornate in campionato, mentre il Watford arriva dalla sconfitta interna contro il Crystal palace. Appuntamento alle ore 16 all'...Le formazioni ufficiali di Brentford - Newcastle , match valido per la 27esima giornata della2021/2022 . I padroni di casa non vincono da ben sette giornate, mentre il Newcastle arriva dal pareggio contro il West Ham. Appuntamento alle ore 16. Queste le scelte dei due tecnici. ...Il calciomercato ha i suoi intrecci e se un giocatore di primo piano va via da un club che ha ambizioni di alta classifica e che disputa le coppe europee di sicuro sarà rimpiazzato da un ...Coutinho ha parlato proprio dei suoi anni in Spagna e del suo ritorno in Premier League. Sul Barcellona, Coutinho dice: “Non mi pento del trasferimento, in certi momenti devi prendere delle decisioni ...