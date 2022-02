Premier League, il ritorno in campo di Eriksen: entra nel secondo tempo di Brentford-Newcastle (Di sabato 26 febbraio 2022) Questo sabato non è un giorno qualunque per il calcio: Christian Eriksen è tornato in campo dopo 8 mesi da quel drammatico 12 giugno 2021, quando, durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Euro2020 ebbe un attacco di cuore. Eriksen – Premier – BrentfordÈ così che al minuto 52 del secondo tempo, l’allenatore del Brentford, Thomas Frank, decide di fare un cambio a centrocampo sostituendo Mathias Jensen con Christian Eriksen, accolto tra gli applausi del Brentford Community Stadium: sia dei tifosi di casa che dei tifosi del Newcastle, molti dei quali si sono alzati anche in piedi. Chiara ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Questo sabato non è un giorno qualunque per il calcio: Christianè tornato indopo 8 mesi da quel drammatico 12 giugno 2021, quando, durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Euro2020 ebbe un attacco di cuore.È così che al minuto 52 del, l’allenatore del, Thomas Frank, decide di fare un cambio a centrosostituendo Mathias Jensen con Christian, accolto tra gli applausi delCommunity Stadium: sia dei tifosi di casa che dei tifosi del, molti dei quali si sono alzati anche in piedi. Chiara ...

