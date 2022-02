Premier League, Eriksen è tornato in campo. Ma il suo Brentford va ko (Di sabato 26 febbraio 2022) Christian Eriksen Milano, 26 febbraio 2022 - Il momento tanto atteso è arrivato. A otto mesi dal collasso che lo colpì al minuto 43 della sfida della prima fase degli Europei fra Danimarca e Finlandia,... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) ChristianMilano, 26 febbraio 2022 - Il momento tanto atteso è arrivato. A otto mesi dal collasso che lo colpì al minuto 43 della sfida della prima fase degli Europei fra Danimarca e Finlandia,...

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, C… - DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | #Kane e #Son nella storia: battuto il record di Drogba e Lampard. I numeri della c… - SkySport : Brentford-Newcastle, emozionante ritorno in campo di Eriksen #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport… - ciricandy_io : RT @Eurosport_IT: Che momento stupendo! ?? Bellissimo vederti di nuovo in campo Christian ??? #Eriksen | #BPL | #Brentford - Luxgraph : Everton e City a sostegno dell'Ucraina: bandiere a Goodison Park -