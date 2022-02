Premier League 2021/2022: Manchester City cinico, Foden regala la vittoria contro l’Everton (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Manchester City riprende il suo cammino trionfale e torna a vincere per difendere il primo posto della Premier League dall’assalto del Liverpool. La squadra di Guardiola fa fatica in casa dell’Everton quartultimo e per sbloccarla deve attendere l’81’, quando Foden chiude al meglio un’azione avvolgente dei suoi. Adesso è +6 in classifica nei confronti dei Reds, che hanno sempre una partita in meno e che domani saranno impegnati in finale di Carabao Cup contro il Chelsea. I citizens faticano per larghi tratti e nonostante il possesso palla nettamente a favore con quasi il 70% e i 13 tiri a 6, la partita resta in bilico a lungo, troppo a lungo forse per chi doveva dare un segnale a tutto il campionato. Come però spesso è capitato in questa stagione in cui il ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilriprende il suo cammino trionfale e torna a vincere per difendere il primo posto delladall’assalto del Liverpool. La squadra di Guardiola fa fatica in casa delquartultimo e per sbloccarla deve attendere l’81’, quandochiude al meglio un’azione avvolgente dei suoi. Adesso è +6 in classifica nei confronti dei Reds, che hanno sempre una partita in meno e che domani saranno impegnati in finale di Carabao Cupil Chelsea. I citizens faticano per larghi tratti e nonostante il possesso palla nettamente a favore con quasi il 70% e i 13 tiri a 6, la partita resta in bilico a lungo, troppo a lungo forse per chi doveva dare un segnale a tutto il campionato. Come però spesso è capitato in questa stagione in cui il ...

DiMarzio : #PremierLeague | Christian #Eriksen torna in campo in un match ufficiale, 259 giorni dopo il malore. Bentornato, C… - DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | #Kane e #Son nella storia: battuto il record di Drogba e Lampard. I numeri della c… - SkySport : Brentford-Newcastle, emozionante ritorno in campo di Eriksen #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport… - n9ve2 : RT @SkySport: Brentford-Newcastle, emozionante ritorno in campo di Eriksen #SkyPremier #PremierLeague #PL #SkySport #BrentfordNewcastle #Br… - PieraBelfanti : Non seguo il calcio, ma l'infarto in campo era stato uno shock.Sono contenta per lui. -