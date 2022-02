Premier | Conte torna a vincere | Leeds travolto | Kulusevski a segno

(Di sabato 26 febbraio 2022)(Inghilterra) -Antoniograzie al successo per 4 - 0 sul campo del, nel match valido per il 27° turno diLeague . Tre punti importanti per un Tottenham che ...

LEEDS (Inghilterra) - Torna a vincere Antoniograzie al successo per 4 - 0 sul campo del Leeds , nel match valido per il 27° turno diLeague . Tre punti importanti per un Tottenham che si rilancia in zona Champions, portandosi ...LEEDS (Inghilterra) - Grazie ad un primo tempo sontuoso, il Tottenham di Antoniotorna a vincere superando con un sonoro 4 - 0 il Leeds , ad Elland Road, nel 27° turno diLeague . Gli Spurs si rilanciano in chiave Champions salendo a - 4 dal quarto posto dello United,...La coppia di attaccanti del Tottenham, con il gol segnato da entrambi contro il Leeds, entrano nella storia della Premier League ...Calciomercato – Il Sun ha pubblicato gli stipendi netti dei migliori allenatori di Premier League. Conte (Tottenham) è al terzo posto.