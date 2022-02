'Popolo russo esausto dell'imperialismo. Ma il dissenso cresce anche al Cremlino' (Di sabato 26 febbraio 2022) Luttwak: 'Questo blitz sarà la tomba di Putin. Lo aspetta un nuovo Afghanistan' Piazza, bella piazza. Quella di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin, che si riempie per protestare contro la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Luttwak: 'Questo blitz sarà la tomba di Putin. Lo aspetta un nuovo Afghanistan' Piazza, bella piazza. Quella di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin, che si riempie per protestare contro la ...

GassmanGassmann : Il popolo russo che dimostra in piazza contro la guerra, dimostra quanto sia coraggioso e diverso dal suo leader. L… - paolaturci : Finalmente i cittadini russi stanno reagendo. Il popolo russo non può e non deve accettare una cosa del genere - LiaQuartapelle : La prima pagina del giornale russo @novaya_gazeta in cui definisce follia la guerra: “Non riconosciamo il popolo de… - MicheleBonates3 : Comunque la grande speranza è che sia proprio il popolo russo a liberarsi e a liberare il mondo da questo despota g… - cesare50221831 : Grandi e com’è giusto specificare “..siamo in querela contro Putin non con il popolo Russo che non la vuole..” Graz… -