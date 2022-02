Polonia e Svezia dicono no alle sfide con la Russia per i Mondiali 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 17.10 - Il Calcio contro l'invasione dell'Ucraina Dopo la Polonia anche la Svezia ha annunciato ufficialmente che si rifiuterà di affrontare la Russia se le due squadre dovessero incontrarsi nel turno di qualificazione della Coppa del Mondo 2022, per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. "Qualunque cosa decida la Fifa, non giocheremo contro la Russia a marzo", ha dichiarato il presidente della federcalcio svedese Karl-Erik Nilsson. La Polonia, che avrebbe dovuto affrontare i russi a Mosca il 24 marzo nella semifinale degli spareggi, ha già annunciato che non giocherà questa partita, la cui vincitrice affronterà poi la Svezia o la Repubblica Ceca. Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 17.10 - Il Calcio contro l'invasione dell'Ucraina Dopo laanche laha annunciato ufficialmente che si rifiuterà di affrontare lase le due squadre dovessero incontrarsi nel turno di qualificazione della Coppa del Mondo, per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. "Qualunque cosa decida la Fifa, non giocheremo contro laa marzo", ha dichiarato il presidente della federcalcio svedese Karl-Erik Nilsson. La, che avrebbe dovuto affrontare i russi a Mosca il 24 marzo nella semifinale degli spareggi, ha già annunciato che non giocherà questa partita, la cui vincitrice affronterà poi lao la Repubblica Ceca.

