Pnrr e Penisola sorrentina | cosa accadrà ai fondi dopo il commissariamento di Castellammare?

di Sergio Fedele*, Pietro Cannavacciuolo**, Fabrizio Di Gennaro*** Purtroppo il commissariamento del Comune di Castellammare è una pessima notizia. Per tanti motivi. Ne evidenziamo uno. Qualche settimana fa è stato firmato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Castellammare di Stabia, che sarà capofila e Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento. Un progetto che si chiama Smart Coast Network che punta a intercettare 15 milioni di euro attraverso la candidatura ai fondi che saranno messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Napoli. L'ambito che comprende i 7 Comuni ha affidato la redazione delle schede progettuali all'assessore all'Urbanistica di Castellammare, Fulvio Cali. I tempi sono stretti, perché già entro il 28 febbraio i documenti dovranno essere inviati all' ex ...

