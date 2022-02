Plusvalenze Juve | la Procura esclude problemi | indagata l’Inter

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledellantus non servivano per iscrivere al campionato, questo un dettaglio della decisione dellaFigc anticipato da Tuttosport. Le indagini mettono la squadra bianconera al centro di un sistema dimilionarie, con decine di transazioni di calciatori. Eppure quei soldi, secondo laFigc non servivano ai bianconeri per validare l’iscrizione al campionato di Serie A. L’esclusione del fatto che le eventualifittizie abbiano permesso al club bianconero di iscriversi al campionatoquindi le pene più severe. Nel caso dellantus, laFigc ipotizza la “violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva”. Al momento sul tema ...