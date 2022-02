Playoff Qatar 2022: la Polonia si rifiuta di giocare contro la Russia! (Di sabato 26 febbraio 2022) La Polonia ha deciso di prendere una decisione alquanto drastica in vista dei prossimi Playoff per i Mondiali 2022: non vorrà in alcun modo affrontare la Russia. La federazione polacca ha preso questa storica decisione in merito alla guerra che si sta riversando in Ucraina, con numerose vittime e con la Russia come principale attore protagonista. Ma non solo, a parlare c’è anche il centravanti del Bayen Monaco Robert Lewandowski! La Polonia ha preso la decisione: niente Russia in vista dei Playoff Qatar 2022! Polonia, Russia, Lewandowski La Polonia è stata chiara: rifiuto totale per la sfida prevista per i Playoff Mondiali Qatar 2022! Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Laha deciso di prendere una decisione alquanto drastica in vista dei prossimiper i Mondiali: non vorrà in alcun modo affrontare la Russia. La federazione polacca ha preso questa storica decisione in merito alla guerra che si sta riversando in Ucraina, con numerose vittime e con la Russia come principale attore protagonista. Ma non solo, a parlare c’è anche il centravanti del Bayen Monaco Robert Lewandowski! Laha preso la decisione: niente Russia in vista dei, Russia, Lewandowski Laè stata chiara: rifiuto totale per la sfida prevista per iMondiali

Advertising

andreastoolbox : Qatar 2022, Polonia rifiuta di giocare playoff contro la Russia dopo invasione Ucraina | Sky Sport - Mr_Torax : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - morenoAlmare : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - marinabeccuti : Playoff Qatar 2022, la Polonia annuncia che non giocherà la sfida contro la Russia a causa della guerra in Ucraina - Torinogranatait : Playoff Qatar 2022, la Polonia annuncia che non giocherà la sfida contro la Russia a causa della guerra in Ucraina -