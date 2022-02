Playoff Mondiali | la Polonia non affronterà la Russia Effetti collaterali della guerra nello sport

Advertising

RaiNews : Il presidente della Federcalcio polacca: 'Basta parole, è tempo di agire: non giocheremo i playoff contro la Russia… - repubblica : Guerra in Ucraina, la Polonia rifiuta di giocare con la Russia i playoff mondiali. Lewandowski: 'Decisione giusta' - Gazzetta_it : La Polonia rifiuta di giocare i playoff per #Qatar2022 con la Russia: 'È ora di agire' #Ucraina - Amar_Carian : RT @Corriere: La Polonia: «No ai playoff Mondiali in Russia» dopo l’invasione dell’Ucraina - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Sport Mondiali calcio Qatar: la Federazione polacca si rifiuta di giocare i playoff con la Russia -

LA DIRETTA La Polonia rifiuta di giocare la partita dicon la Russia per le qualificazioni aidi calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione di Varsavia alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe , fermamente ...La Polonia ha annunciato che non andrà in Russia per la sfida deidi qualificazione al prossimo Mondiale , in programma il 24 marzo a Mosca . "Basta chiacchiere, è ora di agire", si legge in una nota su Twitter. Del girone di qualificazione fanno parte anche ...Kamil Glik, difensore polacco del Benevento, ha pubblicato un post su Instagram dove conferma la posizione della Federazione Polacca di non voler giocare i playoff per i Mondiali di Qatar 2022 contro ...C’è un ostacolo in più sul cammino della Svezia di Albin Ekdal verso i prossimi Mondiali in Qatar ... alla luce delle aggressioni contro l'Ucraina non intendiamo giocare il playoff contro la Russia ...