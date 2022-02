Playoff mondiali, dopo la Polonia anche la Svezia si rifiuta di giocare contro la Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, diversi paesi stanno esprimendo il loro dissenso anche attraverso il calcio. Svezia – nazionale – comunicatoAlla decisione di Nazionale e Federcalcio polacche di non disputare i Playoff contro la Russia previsti il 24 marzo prossimo, compromettendo così la qualificazione mondiale, segue quella della Svezia, che si pone sulla stessa linea, rifiutando la sfida con la Repubblica ceca. Polonia e Svezia erano state sorteggiate insieme alla Russia nei Playoff: la seminale sarebbe dovuta essere tra Russia e Polonia, con Svezia e Repubblica Ceca dall’altro lato. In caso di vittoria, la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, diversi paesi stanno esprimendo il loro dissensoattraverso il calcio.– nazionale – comunicatoAlla decisione di Nazionale e Federcalcio polacche di non disputare ilaprevisti il 24 marzo prossimo, compromettendo così la qualificazione mondiale, segue quella della, che si pone sulla stessa linea,ndo la sfida con la Repubblica ceca.erano state sorteggiate insieme allanei: la seminale sarebbe dovuta essere tra, cone Repubblica Ceca dall’altro lato. In caso di vittoria, la ...

