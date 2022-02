Piace al Napoli, a Sky sicuri: il miglior calciatore italiano gioca al Sassuolo (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex difensore e oggi opinionista, Alessandro Costacurta, è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la vittoria del Sassuolo nei minuti finali di partita per 2-1 contro la Fiorentina. In particolare Costacurta si è soffermato sulla grande crescita di Berardi: Napoli Berardi Sassuolo (Getty Images) Costacurta sicuro: Berardi è il miglior giocatore italiano “Tra i giocatori del Sassuolo che si stanno distinguendo c’è Berardi, è cresciuto tantissimo. In campo è imprendibile, salta l’uomo e fa la differenza, ha fantasia. Quello che mi ha sorpreso è la maturità che sta mostrando: ad un certo punto ha preso Maxime Lopez evitandogli il cartellino rosso, da vero capitano. In questo momento lo reputo il miglior ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) L’ex difensore e oggi opinionista, Alessandro Costacurta, è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la vittoria delnei minuti finali di partita per 2-1 contro la Fiorentina. In particolare Costacurta si è soffermato sulla grande crescita di Berardi:Berardi(Getty Images) Costacurta sicuro: Berardi è iltore“Tra itori delche si stanno distinguendo c’è Berardi, è cresciuto tantissimo. In campo è imprendibile, salta l’uomo e fa la differenza, ha fantasia. Quello che mi ha sorpreso è la maturità che sta mostrando: ad un certo punto ha preso Maxime Lopez evitandogli il cartellino rosso, da vero capitano. In questo momento lo reputo il...

