Perché l'avanzata della Russia ha rallentato, in Ucraina? L'aggiornamento militare (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi incontrano una resistenza inaspettata dallo Stato maggiore, e nei primi due giorni di combattimenti non sono riusciti a conquistare nessuno degli obiettivi prefissati. E secondo fonti britanniche potrebbero aver incontrato «acuti problemi logistici» Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi incontrano una resistenza inaspettata dallo Stato maggiore, e nei primi due giorni di combattimenti non sono riusciti a conquistare nessuno degli obiettivi prefissati. E secondo fonti britanniche potrebbero aver incontrato «acuti problemi logistici»

Advertising

_Nico_Piro_ : Ora la domanda è: avanzata fino a dove? E perché? Al momento l'unica risposta possibile (che non ne esclude altre)… - cala_l_asso : RT @NamanTarcha: #Mosca: Stop temporaneo all'avanzata della #Russia #kiev: No Tregua #Mosca #Kiev rifiuta di negoziare #Kiev: Abbiamo ri… - Perplexity_is : @CesareInvictus @busettodavide Leggevo che ieri Putin aveva chiesto di rallentare l'avanzata perché sembrava si apr… - Corry08101961 : RT @NamanTarcha: #Mosca: Stop temporaneo all'avanzata della #Russia #kiev: No Tregua #Mosca #Kiev rifiuta di negoziare #Kiev: Abbiamo ri… - giuroby : RT @busettodavide: L'avanzata delle truppe russe procede 'lentamente' perché, a differenza di altri Paesi, Mosca non vuole spargimenti di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché avanzata Il Covid non fa più paura e gli ospedali si stanno liberando ...Italiana di Oncologia Medica ha lanciato l'allarme sull'aumento dei casi di tumori in fase avanzata ... Attenzione però, perché 'con la variante Omicron, c'è ancora la possibilità di essere reinfettati'. ...

Perché l'avanzata della Russia ha rallentato, in Ucraina? L'aggiornamento militare Secondo il leader ucraino, "gli invasori" russi sarebbero 100 mila : nel pomeriggio, ha affermato il Cremlino, in assenza di negoziati riprenderà l'avanzata russa. Intanto nell'arena entrano anche i ...

Nord Stream 2, perché il nuovo gasdotto è (l’unica) arma dell’Europa contro Putin Corriere della Sera ...Italiana di Oncologia Medica ha lanciato l'allarme sull'aumento dei casi di tumori in fase... Attenzione però,'con la variante Omicron, c'è ancora la possibilità di essere reinfettati'. ...Secondo il leader ucraino, "gli invasori" russi sarebbero 100 mila : nel pomeriggio, ha affermato il Cremlino, in assenza di negoziati riprenderà l'russa. Intanto nell'arena entrano anche i ...