Perché l'avanzata della Russia ha rallentato, in Ucraina? L'aggiornamento militare (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi incontrano una resistenza inaspettata dallo Stato maggiore, e nei primi due giorni di combattimenti non sono riusciti a conquistare nessuno degli obiettivi prefissati. E secondo fonti britanniche potrebbero aver incontrato «acuti problemi logistici» Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) I russi incontrano una resistenza inaspettata dallo Stato maggiore, e nei primi due giorni di combattimenti non sono riusciti a conquistare nessuno degli obiettivi prefissati. E secondo fonti britanniche potrebbero aver incontrato «acuti problemi logistici»

Ultime Notizie dalla rete : Perché avanzata "Esplosioni, spari e caos ma non manderemo via nessuno" I russi hanno lasciato la città, proseguendo l'avanzata verso ovest. E Konotop è tornata già alla ... 'Alcune famiglie con bambini, dormono da noi, semplicemente perché hanno paura di rimanere nelle ...

Guerra in Ucraina, in stallo l'opzione negoziale. E riparte l'offensiva russa - Il Cremlino annuncia che l'avanzata militare verso Kiev riprende dato il rifiuto ucraino di aprire un canale negoziale e nella ...che l'Ucraina ha rifiutato di negoziare' ma questo è avvenuto 'perché la ...

