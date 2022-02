Perché “L’accusa” di Yvan Attal è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 26 febbraio 2022) Esiste davvero una sola verità? Il cineasta francese Yvan Attal dirige la moglie Charlotte Gainsbourg e il figlio Ben Attal (ma c’è anche Mathieu Kassovitz) nel film L’accusa, il nostro consiglio per questo weekend al cinema. Una violenza – vera o presunta – e quel che ne consegue. Un processo, i media che riportano ogni fatto, i social network che amplificano ogni umore. L’accusa è un film tragicamente attuale per tema, messa in scena, contesto. Una nota famiglia altoborghese parigina è sconvolta da un possibile stupro. O da una menzogna? La nuova opera di Yvan Attal è tratta da un romanzo di successo di Karine Tuil e ha un cast perfetto. Da Charlotte Gainsbourg a Mathieu Kassovitz… Arriva ... Leggi su amica (Di sabato 26 febbraio 2022) Esiste davvero una sola verità? Il cineasta francesedirige la moglie Charlotte Gainsbourg e il figlio Ben(ma c’è anche Mathieu Kassovitz) nel, il nostro consiglio per questoal. Una violenza – vera o presunta – e quel che ne consegue. Un processo, i media che riportano ogni fatto, i social network che amplificano ogni umore.è untragicamente attuale per tema, messa in scena, contesto. Una nota famiglia altoborghese parigina è sconvolta da un possibile stupro. O da una menzogna? La nuova opera diè tratta da un romanzo di successo di Karine Tuil e ha un cast perfetto. Da Charlotte Gainsbourg a Mathieu Kassovitz… Arriva ...

