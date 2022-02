“Per il superbonus lo stesso salasso del reddito di cittadinanza”: l’accusa della Cgia di Mestre al governo Draghi (Di sabato 26 febbraio 2022) La Cgia di Mestre analizza il superbonus edilizio ed energetico del governo Draghi e boccia la misura, non per le truffe scoperte ma per lo scarso impatto sull’economia e sull’ambiente rispetto alle perdite per la fiscalità generale. L’atto di accusa è dettagliato, cifre alla mano, nel consueto rapporto settimanale dell’ufficio studio dell’organizzazione artigianale di Mestre. superbonus nel mirino della Cgia di Mestre “A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso1 , lo Stato, con il superbonus del 110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco superiore a 20 miliardi di euro. Se teniamo conto che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali2 , ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladianalizza iledilizio ed energetico dele boccia la misura, non per le truffe scoperte ma per lo scarso impatto sull’economia e sull’ambiente rispetto alle perdite per la fiscalità generale. L’atto di accusa è dettagliato, cifre alla mano, nel consueto rapporto settimanale dell’ufficio studio dell’organizzazione artigianale dinel mirinodi“A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso1 , lo Stato, con ildel 110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco superiore a 20 miliardi di euro. Se teniamo conto che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali2 , ...

