Per chi vuole capire come i bambini vedono gli adulti

"Belfast" di Kenneth Branagh: le immagini del film guarda le foto BELFASTGenere: Commedia storico-didatticaRegia di Kenneth Branagh. Con Jude Hill, Lewis McAskie, Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Josie Walker, Freya Yates "Piccolo" film che sta insediando le corazzate hollywoodiane nella corsa verso gli Oscar (sette nomination, compresi film e regia), Belfast usa la forza della commedia e quella del film di formazione per raccontare come un bambino visse sulla sua pelle gli scontri tra cattolici e protestanti che infiammarono l'Irlanda del Nord (e non solo) a metà degli anni ...

