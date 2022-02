Pensioni anticipate 2022 l’editoriale: poca serietà del governo sul tema (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina che sta squassando l’Europa come mai negli ultimi decenni, sta mettendo in disparte uno degli argomenti più importanti nell’agenda di governo in questi primi mesi del 2022, quello delle Pensioni anticipate. Dopo i primi incontri tecnici che si sono avuti già nel mese di gennaio si aspettava con ansia la prima verifica politica che doveva esserci nel mese di febbraio per entrare nel merito di una riforma che gli italiani aspettano da oltre dieci anni in sostituzione della ormai datata e non più attuale legge Fornero. Pensioni anticipate 2022-2023: quota 102 non basta, il governo non ha agito Tutti i protagonisti in questa difficilissima partita sono, a parole, dell’idea di superare le rigidità imposte dalla sopra ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina che sta squassando l’Europa come mai negli ultimi decenni, sta mettendo in disparte uno degli argomenti più importanti nell’agenda diin questi primi mesi del, quello delle. Dopo i primi incontri tecnici che si sono avuti già nel mese di gennaio si aspettava con ansia la prima verifica politica che doveva esserci nel mese di febbraio per entrare nel merito di una riforma che gli italiani aspettano da oltre dieci anni in sostituzione della ormai datata e non più attuale legge Fornero.-2023: quota 102 non basta, ilnon ha agito Tutti i protagonisti in questa difficilissima partita sono, a parole, dell’idea di superare le rigidità imposte dalla sopra ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - filadelfo72 : Pensioni anticipate nel 2023 per i lavoratori, dai vigili del fuoco al comparto difesa - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensioni anticipate 2022-2023, Quota 41 e uscita 42+10 mesi: circolare 28 IN… -