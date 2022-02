“Peggio di Donnarumma…”: PSG-Saint Etienne, i tifosi spiazzano (Di sabato 26 febbraio 2022) PSG in campo contro il Saint-Etienne, ma la prestazione del giocatore sta facendo infuriare i tifosi che lo paragonano a Donnarumma. Il PSG sta giocando contro il Saint-Etienne il match valido per la 26a giornata di Ligue 1. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Nantes, i parigini cercano un pronto riscatto contro una squadre in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) PSG in campo contro il, ma la prestazione del giocatore sta facendo infuriare iche lo paragonano a Donnarumma. Il PSG sta giocando contro ilil match valido per la 26a giornata di Ligue 1. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Nantes, i parigini cercano un pronto riscatto contro una squadre in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tom_dimiddio : ?? le parole di #Maldini ma ho paura siano arrivate troppo tardi. Rispetto alla scorsa stagione cosa è cambiato?… - Stea1981ne : @mvcalcio Tiribocchi anti milanista peggio di donnarumma - iamlucazaba : @FuocP Esatto. Indifferenza e aggiungo, Donnarumma per me è uno stronzo, ma in rosa c'è di peggio - daniole73 : @cmdotcom Tuoi mi fai veramente schifo,fai tutto da solo,magnan meglio o peggio di donnarumma,chissenefrega io ho M… - SALVOCH76 : @pistoligno_gol Ad arroganza i milanisti sono forse peggio dei cartonati...Il karma poi...Maignan fenomeno e Donnar… -