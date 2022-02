Pascolo abusivo | denunciati due imprenditori irpini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino i titolari di due aziende zootecniche per: avevano introdotto 20 bovini all’interno di un terreno di proprietà del comune di Mugnano del Cardinale, ricadente all’interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario denominato “Dorsale dei Monti del Partenio”. Oltre alla denuncia, uno di loro è stato anche sanzionato per oltre 2mila Euro in quanto l’area interessata alrientrava tra quelle colpite da incendi negli ultimi 10 anni. Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un locale opificio per violazione delle norme in materia ambientale. Dai controlli ...