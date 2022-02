Parla Zelensky: «Controlliamo Kiev. Vinceremo». Mosca: «È già fuggito dalla capitale, messaggi pre-registrati» – Il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo i video in tenuta mimetica dalle strade di Kiev, il presidente ucraino Zelensky torna a Parlare in una conferenza stampa ufficiale. La scelta dicharata è ancora quella di non abbandonare il suo Paese in guerra e dai microfoni pronuncia ancora una volta il grido di battaglia «Vinceremo». L’esortazione rivolta «ai militari, alla guardia nazionale, alla polizia nazionale, alla difesa del territorio, al servizio speciale e ai cittadini ucraini» è quella di continuare a resistere contro l’aggressore russo. «Le forze governative controllano ancora Kiev e i punti chiave della città», ha poi rassicurato il presidente, sottolineando come le forze ucraine abbiano vinto, «contrariamente a quanto la disinformazione voglia far credere». Il discorso di Zelensky è continuato ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo iin tenuta mimetica dalle strade di, il presidente ucrainotorna are in una conferenza stampa ufficiale. La scelta dicharata è ancora quella di non abbandonare il suo Paese in guerra e dai microfoni pronuncia ancora una volta il grido di battaglia «». L’esortazione rivolta «ai militari, alla guardia nazionale, alla polizia nazionale, alla difesa del territorio, al servizio speciale e ai cittadini ucraini» è quella di continuare a resistere contro l’aggressore russo. «Le forze governative controllano ancorae i punti chiave della città», ha poi rassicurato il presidente, sottolineando come le forze ucraine abbiano vinto, «contrariamente a quanto la disinformazione voglia far credere». Il discorso diè continuato ...

