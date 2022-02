Paralimpiadi di Pechino, l’Italia dell’hockey in Cina per il podio (Di sabato 26 febbraio 2022) Pechino – L’attesa è agli sgoccioli e dopo le meraviglie dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, l’Italia è pronta a replicare, dal 4 al 13 marzo 2022, con le emozioni e lo spettacolo dei Giochi Paralimpici invernali. Dei 32 atleti partecipanti – numero comprensivo di tre atleti guida – diciassette comporranno la Nazionale azzurra di para ice hockey, disciplina alla quinta avventura consecutiva nella rassegna a cinque cerchi. La prima volta sul ghiaccio amico di Torino nel 2006, poi Vancouver, Sochi e PyeongChang fino ad arrivare all’edizione di Pechino, conquistata con cuore e grinta grazie ad un’impeccabile prestazione nel torneo di qualificazione dello scorso autunno a Berlino. Prosegue dunque la favola cominciata più di 16 anni fa grazie agli sforzi dei pionieri tra cui il compianto Andrea “Ciaz” Chiarotti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022)– L’attesa è agli sgoccioli e dopo le meraviglie dei Giochi Olimpici Invernali diè pronta a replicare, dal 4 al 13 marzo 2022, con le emozioni e lo spettacolo dei Giochi Paralimpici invernali. Dei 32 atleti partecipanti – numero comprensivo di tre atleti guida – diciassette comporranno la Nazionale azzurra di para ice hockey, disciplina alla quinta avventura consecutiva nella rassegna a cinque cerchi. La prima volta sul ghiaccio amico di Torino nel 2006, poi Vancouver, Sochi e PyeongChang fino ad arrivare all’edizione di, conquistata con cuore e grinta grazie ad un’impeccabile prestazione nel torneo di qualificazione dello scorso autunno a Berlino. Prosegue dunque la favola cominciata più di 16 anni fa grazie agli sforzi dei pionieri tra cui il compianto Andrea “Ciaz” Chiarotti ...

INI CANISTRO: FISIOTERAPISTA DI PIETRO PARTITO PER PARALIMPIADI PECHINO CON CAMPIONI SNOWBOARD CANISTRO - 'Orgoglioso di portare il nome del Gruppo Ini nel mondo, in una competizione di prestigio come le Paralimpiadi di Pechino, in virtù di una professionalità perfezionata in 20 anni di attività in una struttura di eccellenza'. Queste le parole di Paolo Di Pietro, 41enne fisioterapista e secondo ...

Pechino 2022: le Paralimpiadi eliminano le barriere - Notiziario Xinhua ANSA Nuova Europa Paralimpiade Pechino 2022: i convocati della Nazionale italiana di Andrea Scheurer La nazionale italiana di Para Ice Hockey, che sarà impegnata dal 4 al 13 marzo 2022, nei XIII Giochi Paralimpici invernali, è arrivata a Pechino. Per i Dahuazzurri sarà la quinta [… ...

Pechino 2022: aperti i villaggi paralimpici Ieri hanno aperto ufficialmente i Villaggi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 nelle zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou, con più di 630 persone registrate nel primo giorno.

