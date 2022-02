Paolo Bonolis cambia tutto, indiscrezione bomba: nuovo progetto in arrivo (Di sabato 26 febbraio 2022) L’instancabile conduttore di Avanti un Altro ha in progetto una novità pazzesca. Ormai è stato annunciato, non si torna più indietro Paolo Bonolis (Youtube)Nei suoi oltre vent’anni di carriera, Paolo Bonolis ha davvero fatto di tutto. Nato in Rai come presentatore di programmi per bambini, Bonolis è poi passato alla conduzione di Affari Tuoi. Dopo un Sanremo di successo è passato in Mediaset, dov’è diventato il volto di Ciao Darwin e Avanti un Altro, due giochi ironici e dal ritmo incalzante, così com’è lui. Nelle ultime ore una potentissima indiscrezione ha svelato un suo progetto futuro. Sembra tutto pronto e l’artefice non sarebbe solo lui: in arrivo grosse novità per ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’instancabile conduttore di Avanti un Altro ha inuna novità pazzesca. Ormai è stato annunciato, non si torna più indietro(Youtube)Nei suoi oltre vent’anni di carriera,ha davvero fatto di. Nato in Rai come presentatore di programmi per bambini,è poi passato alla conduzione di Affari Tuoi. Dopo un Sanremo di successo è passato in Mediaset, dov’è diventato il volto di Ciao Darwin e Avanti un Altro, due giochi ironici e dal ritmo incalzante, così com’è lui. Nelle ultime ore una potentissimaha svelato un suofuturo. Sembrapronto e l’artefice non sarebbe solo lui: ingrosse novità per ...

