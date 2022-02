Pane fritto indiano | il Luchi Bengali | per una cena etnica

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il, o, è per la precisione un piatto del Bangladesh. Si tratta in breve di deliziose focacce rotonde, senza lievito e pronte al volo. Si consuma tale e quale o accompagnato da salsine e condimenti. Solo farina, sale e acqua, questi gli ingredienti per una ricetta povera, ma ricca di gusto. Vi basterà mescolarli tra loro, formare una palla di impasto, lasciarla rassodare in frigorifero per mezz’ora, ricavare dei dischi sottili e friggerli in abbondante olio bollente. Si gonfieranno in cottura, dovrete però esercitare una leggera pressione sull’impasto, girandolo su se stesso per aiutarlo a lievitare. Aiutatevi con una spatola, ma non preoccupatevi se non doveste riuscirci, il gusto non cambierà. Semplicissimo da realizzare, regala grandi soddisfazioni al palato per la ...