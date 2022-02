Pane e Tulipani | trama e trailer del film in onda sabato 26 febbraio su Rai Movie

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 febbraio 2022)delinstasera262022 alle 21:10 su Rai262022 su Raiandrà inil“, in versione restaurata in HD. Ilè diretto da Silvio Soldini con Licia Maglietta e Bruno Ganz nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su Rai(canale 26 del digitale terrestre). Ilè uscito al cinema nel 2000 incassando circa 9,7 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 5,3 milioni incassati nel mercato statunitense. ...