Pallanuoto, Serie A1 2022: l’Ortigia blocca il Savona, Catania batte Milano Metanopoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi, sabato 26 febbraio, prosegue la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: nel Round Scudetto successo per il Telimar, che passa per 6-16 a Salerno, mentre il Savona si fa bloccare sul 7-7 dall’Ortigia, infine il Brescia supera la Pallanuoto Trieste per 15-11. Turno di riposo per la Pro Recco. Nel Round Retrocessione il Nuoto Catania batte la Waterpolo Milano Metanopoli per 16-8, mentre la Roma Nuoto perde con l’Anzio Waterpolis per 10-11, infine il CN Posillipo passa per 7-9 in casa della Lazio Nuoto. Turno di riposo per l’Iren Genova Quinto. RISULTATI E CLASSIFICA Round Scudetto Sabato 26 febbraio 2^ giornataCC Ortigia-RN Savona 7-7 AN ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi, sabato 26 febbraio, prosegue la seconda fase dellaA1 2021-dimaschile: nel Round Scudetto successo per il Telimar, che passa per 6-16 a Salerno, mentre ilsi fare sul 7-7 dal, infine il Brescia supera laTrieste per 15-11. Turno di riposo per la Pro Recco. Nel Round Retrocessione il Nuotola Waterpoloper 16-8, mentre la Roma Nuoto perde con l’Anzio Waterpolis per 10-11, infine il CN Posillipo passa per 7-9 in casa della Lazio Nuoto. Turno di riposo per l’Iren Genova Quinto. RISULTATI E CLASSIFICA Round Scudetto Sabato 26 febbraio 2^ giornataCC Ortigia-RN7-7 AN ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Serie C Pallanuoto: esordio positivo per la Rari Nantes Legnano Esordio vincente per la Rari Nantes Legnano, nella Serie C maschile di pallanuoto che in trasferta contro Milano 2, si impone sugli avversari nella piscina Saini con il risultato di 11 - 7.

L'An Brescia pronta per il match contro la Pallanuoto Trieste ...giornata di ritorno vede i leoni affrontare la Pallanuoto Trieste alla Mompiano . Si tratta di un bel test per la squadra di Bovo, ancora out a causa Covid, dopo le ultime difficili sfide di Serie A1 ...

