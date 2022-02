Pallamano | Europei U18 2022 | Italia nel girone con Croazia | Portogallo e Montenegro

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si è svolto nelle scorse ore il sorteggio relativo alla fase a gironi deglidimaschile under 18, con l’che ha conosciuto le prossime avversarie nella rassegna che si svolgerà a Podgorica, in, dove i ragazzi del Campusavranno modo di affrontare i migliori parietà del Vecchio Continente. Sulla strada degli azzurri ci saranno proprio i padroni di casa del, ma anche la, compagine che può contare su un’ottima tradizione, con il raggruppamento che sarà completato dal, in netta crescita negli ultimi anni. Per l’sarà fondamentale evitare le ultime tre posizioni del torneo per rimanere nel gruppo A e giocare contro le migliori squadre anche nel 2024, mentre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Europei

OA Sport

E così molti giochi di strada: i carretti, la, i birilli, le bocce, e potremo continuare, ...lo stesso gioco tradizionale (come per la Lippa praticata in Italia come in altri contesti)...L'ultima medaglia, un argento vinto proprio a Pechino, è arrivata dallamaschile, otto ... Tutti ricordano i quarti di finale raggiunti neglidel 2016 oppure l'esordio nei Mondiali ...Si è svolto nelle scorse ore il sorteggio relativo alla fase a gironi degli Europei di pallamano maschile under 18, con l'Italia che ha conosciuto le prossime avversarie nella rassegna che si svolgerà ...Guerra in Ucraina, anche la pallamano segue l'UEFA: 'Club russi e ucraini in campo neutro'. vedi letture. Dopo la UEFA e l'Eurolega anche la EHF, il massimo organismo continentale della pallamano, ha ...