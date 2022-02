Paleodieta | cos’è | come funziona e quanti chili si perdono?

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 26 febbraio 2022) Laè una dieta nota anchedieta dell’uomo primitivo. Si tratta di un’alimentazione che si basa sul consumo di proteine animali, ortaggi e frutta. Lapuò far perdere fino a 4in una settimana.lao dieta Paleo? Laè un regime alimentare ideato da Loren Cordain, nutrizionista dell’Università del Colorado appassionato di alimentazione dell’era paleolitica. In pratica è una dieta che si basa su ciò che mangiavano gli uomini dell’età della pietra che vivevano sostanzialmente di caccia e pesca, non praticavano infatti ancora né agricoltura né allevamento e si nutrivano solo di carne, bacche, frutta e verdura, ovvero di ciò che riuscivano a procurarsi nel corso della giornata cacciando e raccogliendo. Ancora oggi, ...