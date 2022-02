Outlet Fidenza Village | chiesto il sequestro di 4 milioni alla proprietà La lunga battaglia legale di un imprenditore

(Di sabato 26 febbraio 2022) Una richiesta diper quasi 4di euro. È quella che pende sul, uno dei principaliitaliani a 30 chilometri da Parma, già in una situazione economica piuttosto critica, a guardare l’ultimo bilancio che nel 2020 ha registrato perdite per 22di euro. A chiedere ilconservativo, che verrà discusso martedì 1 marzo in udienza al tribunale di Parma, è Francesco Saldarini, unattivo nel settore dell’abbigliamento che alaveva un negozio con la sua Saldarini 1882, società dichiarata fallita nel 2018 a causa di 1,4di euro in penali fatturatele dsocietà proprietaria dell’, ...

Tre trentenni, cittadini sudamericani, regolari sul territorio nazionale, sono venuti in trasferta dalla provincia di Milano, dove risiedono, per fare spesa a "modo loro" all'outlet di Fidenza. Sono arrivati, nel pomeriggio di ieri e, con delle borse "schermate", ossia in grado di eludere il sistema di rilevamento magnetico dei dispositivi antitaccheggio, hanno cominciato ...