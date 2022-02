Orsi: "Napoli indifeso, ha preso una bella usciata. Lazio esce meglio dall'Europa League" (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal NewsOrsi: "Napoli indifeso, ha preso una bella <i>usciata</i>. Lazio esce meglio dall'Europa League" Il Napoli battuto in casa da un'indomita Lazio! L'urto tra le due squadre è stato tremendo e il Napoli, che non ha retto il confronto, è uscito sconfitto. In particolare, i partenopei non sono riusciti a contrastare gli attacchi della Lazio, che si sono dimostrati più forti e determinati.? - L'ex calciatore Nando Orsi parla del calcio napoletano in diretta nella trasmissione "Radio Goal" di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News: ", hauna." Ilbattuto in casa da un'indomita! L'urto tra le due squadre è stato tremendo e il, che non ha retto il confronto, è uscito sconfitto. In particolare, i partenopei non sono riusciti a contrastare gli attacchi della, che si sono dimostrati più forti e determinati.? - L'ex calciatore Nandoparla del calcio napoletano in diretta nella trasmissione "Radio Goal" di Kiss Kiss, la radio ufficiale della SSC. Ecco ...

Advertising

ParliamoDiNews : Nando Orsi: `La Lazio non ha giocatori adatti per Sarri, il Napoli rischia di portarsi dietro le scorie di Barcello… - LazioNews_24 : #Orsi: «La #Lazio ora è una squadra vera ma #Sarri non ha i calciatori adatti» - ParliamoDiNews : Orsi: `Napoli indifeso, ha preso una bella usciata. Lazio esce meglio dall`Europa League` #orsi #napoli #indifeso… - 100x100Napoli : Così #NandoOrsi - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Orsi: 'La Lazio ha giocatori adatti ma non a fare il gioco di Sarri, quel suo Napoli era straordinario' htt… -