Oroscopo weekend Ada Alberti | previsioni sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022)Adaper il fine settimana, ecco quali sono ledell’astrologa date durante la trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso. Secondo quanto dicono le stesse si prospetterà uninteressante, ma per chi sarà più favorevole questo2627? Vediamo insieme cosa ha detto l’astrologa nel corso della puntata.AdaAriete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete: in questo fine settimana potresti trovare qualche piccola difficoltà da dover affrontare: non ti scoraggiare, combatti, perché alla fine sarai gratificato alla grande! Toro: per i nati sotto ildel Toro, che hanno Marte e Venere a ...