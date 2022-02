Oroscopo di Paolo Fox Domenica 27 Febbraio 2022: Vergine attivo (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Febbraio 27 2022 Ariete In questa Domenica sembrate essere piuttosto nervosi, agitati forse anche un po’ sotto stress, bisogna capire che cosa è accaduto sabato, giornata per qualcuno piuttosto pesante o difficile da gestire, crediamo che adesso il segno dell’Ariete debba fermarsi un attimo a riflettere su quelle che saranno le grandi ambizioni da raggiungere da Marzo a Maggio, saranno mesi di grande forza e da questo punto di vista non bisogna lasciarsi ingannare da una Domenica sottotono, che magari porta solo qualche piccola discussione o la vicinanza di persone troppo invadenti. Toro Continuiamo a credere che le giornate di sabato e Domenica siano importanti, il segno del Toro oggi ha ancora una Luna favorevole ... Leggi su zon (Di sabato 26 febbraio 2022) L’diFox per oggi,27Ariete In questasembrate essere piuttosto nervosi, agitati forse anche un po’ sotto stress, bisogna capire che cosa è accaduto sabato, giornata per qualcuno piuttosto pesante o difficile da gestire, crediamo che adesso il segno dell’Ariete debba fermarsi un attimo a riflettere su quelle che saranno le grandi ambizioni da raggiungere da Marzo a Maggio, saranno mesi di grande forza e da questo punto di vista non bisogna lasciarsi ingannare da unasottotono, che magari porta solo qualche piccola discussione o la vicinanza di persone troppo invadenti. Toro Continuiamo a credere che le giornate di sabato esiano importanti, il segno del Toro oggi ha ancora una Luna favorevole ...

