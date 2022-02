Opere pubbliche Piano da 30 milioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Valentina Vadi, primo cittadino di San Giovanni di Maria Rosa Di Termine La cura dell'asfalto e la mobilità sostenibile tra gli interventi principali del Piano triennale delle Opere pubbliche di San ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Valentina Vadi, primo cittadino di San Giovanni di Maria Rosa Di Termine La cura dell'asfalto e la mobilità sostenibile tra gli interventi principali deltriennale delledi San ...

Ultime Notizie dalla rete : Opere pubbliche Opere pubbliche Piano da 30 milioni Valentina Vadi, primo cittadino di San Giovanni di Maria Rosa Di Termine La cura dell'asfalto e la mobilità sostenibile tra gli interventi principali del piano triennale delle opere pubbliche di San Giovanni. Un programma di investimenti ambizioso, superiore nelle varie voci ai 30 milioni di euro, e che si basa soprattutto sull'elaborazione di progetti in grado di ...

Il 'Piano' per scrivere il futuro ... culturale ed economico del paese grazie al Piano Operativo Comunale che regola le trasformazioni del territorio comunale: edifici, infrastrutture, verde, opere pubbliche, mobilità, servizi, ecc. e ...

