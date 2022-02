Olimpiadi 2026, chissenefrega del clima: l’importante è fingerne la sostenibilità (Di sabato 26 febbraio 2022) Con 18 gradi di temperatura esterna a Milano il 24 febbraio, il giornalone che fu l’organo autorevole della borghesia dei cumenda e dei dané segnalava la notizia del picco storico di aridità invernale in un piccolo riquadro nell’intera pagina dedicata alle questioni di cuore, e di famiglia, di Totti. Ma sì, chi se ne importa del cambiamento climatico sulla Terra! E’ più importante scoprire se e per chi s’è scaldato il cuore del Pupone. In fondo, dopo il periodo nero del Covid, con l’incubo dell’inflazione che si staglia come un’ombra, ci mancava pure la cupa crisi ucraina… Meglio distrarsi un po’, no? Peccato che i nuovi dati inequivocabili sul riscaldamento globale siano arrivati che era ancora fresca l’immagine di Beppe Sala e Gianpietro Ghedina mentre sventolavano in mondovisione da Pechino la bandiera olimpica, primi cittadini orgogliosi d’essersi aggiudicati la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Con 18 gradi di temperatura esterna a Milano il 24 febbraio, il giornalone che fu l’organo autorevole della borghesia dei cumenda e dei dané segnalava la notizia del picco storico di aridità invernale in un piccolo riquadro nell’intera pagina dedicata alle questioni di cuore, e di famiglia, di Totti. Ma sì, chi se ne importa del cambiamentotico sulla Terra! E’ più importante scoprire se e per chi s’è scaldato il cuore del Pupone. In fondo, dopo il periodo nero del Covid, con l’incubo dell’inflazione che si staglia come un’ombra, ci mancava pure la cupa crisi ucraina… Meglio distrarsi un po’, no? Peccato che i nuovi dati inequivocabili sul riscaldamento globale siano arrivati che era ancora fresca l’immagine di Beppe Sala e Gianpietro Ghedina mentre sventolavano in mondovisione da Pechino la bandiera olimpica, primi cittadini orgogliosi d’essersi aggiudicati la ...

