Oggi in TV torna 007 con Quantum Of Solace nel film che racconta il water grabbing (Di sabato 26 febbraio 2022) Questa sera su Rete 4 arriva, rigorosamente in smoking, 007 con Daniel Craig che interpreta per la seconda volta la spia più famosa al mondo in Quantum Of Solace. James Bond dovrà vedersela con una sconosciuta organizzazione terroristica chiamata Quantum in questo film diretto da Marc Forster e che segue cronologicamente e non solo Casino Royale (2006). 007 IN AZIONE La storia inizia circa venti minuti dopo la fine di Casino Royale e il nemico stavolta è un imprenditore e visionario ambientalista per così dire antesignano del Greenwashing. Si tratta di Dominic Greene, interpretato da Mathieu Amalric, che intende aiutare il già esiliato Generale Medrano dell’esercito boliviano, a riprendere il controllo del paese. Greene chiede solo una cosa in cambio del suo aiuto occulto al colpo di stato, ovvero un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Questa sera su Rete 4 arriva, rigorosamente in smoking, 007 con Daniel Craig che interpreta per la seconda volta la spia più famosa al mondo inOf. James Bond dovrà vedersela con una sconosciuta organizzazione terroristica chiamatain questodiretto da Marc Forster e che segue cronologicamente e non solo Casino Royale (2006). 007 IN AZIONE La storia inizia circa venti minuti dopo la fine di Casino Royale e il nemico stavolta è un imprenditore e visionario ambientalista per così dire antesignano del Greenwashing. Si tratta di Dominic Greene, interpretato da Mathieu Amalric, che intende aiutare il già esiliato Generale Medrano dell’esercito boliviano, a riprendere il controllo del paese. Greene chiede solo una cosa in cambio del suo aiuto occulto al colpo di stato, ovvero un ...

