Oggi in Italia 38.375 nuovi casi di Covid e 210 morti (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 38.375, contro i 40.948 di ieri ma soprattutto i 50.534 di sabato scorso: un calo su base settimanale di oltre il 20%. I tamponi processati sono 434.077, 6mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende ancora, dal 9,3% all'8,8%, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 210 (ieri 193): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 154.416. Calano ancora le terapie intensive, 36 in meno (ieri -40) con 44 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 763, così come i ricoveri ordinari, 603 in meno (ieri -419), 11.103 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su agi (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. Isono 38.375, contro i 40.948 di ieri ma soprattutto i 50.534 di sabato scorso: un calo su base settimanale di oltre il 20%. I tamponi processati sono 434.077, 6mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende ancora, dal 9,3% all'8,8%, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 210 (ieri 193): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 154.416. Calano ancora le terapie intensive, 36 in meno (ieri -40) con 44 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 763, così come i ricoveri ordinari, 603 in meno (ieri -419), 11.103 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - Il Presidente Draghi ha telefonato oggi al Presidente @ZelenskyyUa per esprimere a lui e al popolo ucrai… - FerdiGiugliano : “Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato oggi al Presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per es… - AlexBazzaro : Se si vogliono spuntare le armi ai dittatori di tutto il mondo, non si deve dipendere da loro. Se invece di seguire… - corona_tweet : RT @SkySport: Coronavirus, il bollettino di oggi del Ministero della Salute #SkySport #Coronavirus #Covid19 - ninabecks1 : RT @mariamacina: #Renzi, da gran signore qual è, non ha mai risposto alle offese di #Calenda. Oggi , all’Assemblea di Italia Viva, finalmen… -