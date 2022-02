Nuovo Salesi | due anni di ritardo L' inaugurazione - fantasma per il Covid e la promessa | ' Pronto entro il 2024'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Salesi

corriereadriatico.it

ANCONA - Venticinque cantieri aperti e l'ipotesi di unnome inciso nella simulazione di un rendering: Azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Sullo sfondo delle nuvole, che giocano a rimpiattino col sole, lo skyline di Torrette sono gru che ...Alun neonato, venuto alla luce positivo, è sotto stretta osservazione in terapia intensiva neonatale: una scelta più precauzionale che dettata dall'intensità del pericolo. In rianimazione ...ANCONA - Venticinque cantieri aperti e l’ipotesi di un nuovo nome inciso nella simulazione di un rendering: Azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Sullo sfondo delle nuvole, ...ANCONA - La luce in fondo al tunnel della quarta ondata ormai è più che una speranza, ma sia ben chiaro che il Covid non è svanito ...