Nuovi concerti di Claudio Baglioni da Milano a Padova ed Assisi: biglietti in prevendita (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono stati annunciati Nuovi concerti di Claudio Baglioni in programma nei teatri nel 2022. L’artista ha dato il via a gennaio al tour che lo vede protagonista nei teatri d’Italia e Nuovi appuntamenti si aggiungono adesso. La tournée Dodici Note Solo è quella che ricrea un’atmosfera intima, magica, e che pone Baglioni a stretto contatto con i suoi fan. Il tour ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma e vede Baglioni alla voce e al pianoforte ma non solo: per il gran ritorno alla musica dal vivo, si cimenta anche con altri strumenti. Porta sul palco le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica. Le location per questo viaggio unico sono i palchi dei teatri lirici e di tradizione più ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono stati annunciatidiin programma nei teatri nel 2022. L’artista ha dato il via a gennaio al tour che lo vede protagonista nei teatri d’Italia eappuntamenti si aggiungono adesso. La tournée Dodici Note Solo è quella che ricrea un’atmosfera intima, magica, e che ponea stretto contatto con i suoi fan. Il tour ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma e vedealla voce e al pianoforte ma non solo: per il gran ritorno alla musica dal vivo, si cimenta anche con altri strumenti. Porta sul palco le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica. Le location per questo viaggio unico sono i palchi dei teatri lirici e di tradizione più ...

Advertising

Angelapalmas2 : RT @RadioDueLaghi: Nuovi appuntamenti per Il Volo, tra nuovi concerti estivi e la partecipazione all'International Peace Honors 2022 di Was… - IlVoloSvizzera : @ilvolo , per il trio un evento benefico internazionale a due nuovi concerti - AdoptadaBarone : RT @RadioDueLaghi: Nuovi appuntamenti per Il Volo, tra nuovi concerti estivi e la partecipazione all'International Peace Honors 2022 di Was… - maleficaraquel : RT @RadioDueLaghi: Nuovi appuntamenti per Il Volo, tra nuovi concerti estivi e la partecipazione all'International Peace Honors 2022 di Was… - CrylikeIlVolo : RT @RadioDueLaghi: Nuovi appuntamenti per Il Volo, tra nuovi concerti estivi e la partecipazione all'International Peace Honors 2022 di Was… -