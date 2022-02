Novavax, in consegna domenica al Papa Giovanni 19.200 vaccini (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Arriveranno a destinazione domenica 27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, per la prima fornitura nella provincia di Bergamo del nuovo vaccino anti covid-19, Novavax. Le dosi in consegna presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono 19.200. Grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione, Poste Italiane domenica recapiterà in tredici strutture ospedaliere lombarde 174 mila dosi di vaccini Novavax. La fornitura si somma alle 940 mila dosi di vaccini Moderna consegnate dall’inizio del 2022 fino ad ora nella regione e alle quasi 5,5 milioni dosi consegnate in Italia. Il totale delle dosi consegnate dall’inizio del 2022 in provincia di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Arriveranno a destinazione27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, per la prima fornitura nella provincia di Bergamo del nuovo vaccino anti covid-19,. Le dosi inpresso l’OspedaleXXIII di Bergamo sono 19.200. Grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione, Poste Italianerecapiterà in tredici strutture ospedaliere lombarde 174 mila dosi di. La fornitura si somma alle 940 mila dosi diModernate dall’inizio del 2022 fino ad ora nella regione e alle quasi 5,5 milioni dosite in Italia. Il totale delle dosite dall’inizio del 2022 in provincia di ...

Advertising

lagenda70889069 : Rivoli: Poste Italiane consegna in Provincia di Torino i vaccini Novavax #Novavax #poste #Rivoli #Vaccino… - QCanavese : IVREA - Arrivano in Canavese le prime dosi del vaccino Novavax: domenica la consegna - CosenzaPost : Covid, Poste Italiane: al via la consegna di vaccini Novavax in Calabria - crotoneok : ? Calabria, Covid-19: in consegna dosi di vaccino Novavax - Strill_it : Arriva il vaccino Novavax. Domani la consegna di 31.800 dosi in Calabria -