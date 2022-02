Novavax, è in arrivo il vaccino che potrebbe convincere 1,3 milioni di indecisi tra gli over 50. Ma non è prenotabile in tutte le regioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Il primo milione di dosi di Nuvaxovid destinato all’Italia è partito dagli stabilimenti olandesi di Novavax, l’azienda farmaceutica americana che lo scorso dicembre ha visto approvare dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) il vaccino proteico al quale anche il nostro paese affida la speranza di convincere una parte di coloro che non si sono ancora immunizzati e in particolare le persone diffidenti rispetto ai vaccini a mRna come Pfizer e Moderna. Secondo le indicazioni della stessa Aifa, le somministrazioni riguarderanno soltanto i maggiorenni e in particolare chi ancora deve ricevere la prima, per un ciclo di due dosi a distanza di tre settimane. L’idea è infatti quella di dare agli indecisi un’alternativa ai vaccini finora disponibili. Ma non dappertutto sarà possibile prenotare il Nuvaxovid. Molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il primo milione di dosi di Nuvaxovid destinato all’Italia è partito dagli stabilimenti olandesi di, l’azienda farmaceutica americana che lo scorso dicembre ha visto approvare dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ilproteico al quale anche il nostro paese affida la speranza diuna parte di coloro che non si sono ancora immunizzati e in particolare le persone diffidenti rispetto ai vaccini a mRna come Pfizer e Moderna. Secondo le indicazioni della stessa Aifa, le somministrazioni riguarderanno soltanto i maggiorenni e in particolare chi ancora deve ricevere la prima, per un ciclo di due dosi a distanza di tre settimane. L’idea è infatti quella di dare agliun’alternativa ai vaccini finora disponibili. Ma non dappertutto sarà possibile prenotare il Nuvaxovid. Molte ...

