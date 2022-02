“Non hanno visto niente”, graziata la Juventus: l’Empoli chiede due rigori! (FOTO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Grande rammarico per l’Empoli che nell’anticipo del sabato pomeriggio di Serie A ha perso per 2-3 contro la Juventus. I bianconeri sorridono grazie alla doppietta di Vlahovic, ma possono anche ringraziare l’arbitraggio. Almeno è questo il parere di Maurizio Pistocchi che – su Twitter – pubblica le immagini di due episodi molto dubbi che avrebbero potuto far concedere altrettanti calci di rigore all’Empoli. De Ligt La Mantia Il primo è un contatto tra Rabiot e Zurkowski accaduto nel primo tempo, il secondo nel finale del secondo tempo per un presunto fallo di De Ligt su La Mantia. “Ma né Maresca né l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente“, questo il polemico messaggio di Pistocchi. ECCO IL ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Grande rammarico perche nell’anticipo del sabato pomeriggio di Serie A ha perso per 2-3 contro la. I bianconeri sorridono grazie alla doppietta di Vlahovic, ma possono anche ringraziare l’arbitraggio. Almeno è questo il parere di Maurizio Pistocchi che – su Twitter – pubblica le immagini di due episodi molto dubbi che avrebbero potuto far concedere altrettanti calci di rigore al. De Ligt La Mantia Il primo è un contatto tra Rabiot e Zurkowski accaduto nel primo tempo, il secondo nel finale del secondo tempo per un presunto fallo di De Ligt su La Mantia. “Ma né Maresca né l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non“, questo il polemico messaggio di Pistocchi. ECCO IL ...

