Noi siamo con gli ucraini Noi non siamo Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

"Cameriere, camerieri, bandanti…amanti". Con queste parole, in un fuori onda televisivo, Lucia Annunziata e Antonio Di Bella hanno etichettato i cittadini (e le cittadine) ucraini in Italia, durante uno speciale sulla crisi bellica, mentre in diretta stava parlando Enrico Letta e i due non si erano accorti di avere il microfono aperto. Frasi choc che hanno suscitato le proteste del sindacato Rai, e che sono state seguite dalle scuse dei protagonisti. Per Annunziata si è trattato di "un inciampo che un conduttore dovrebbe sempre saper evitare. Me ne scuso, sinceramente". Di Bella scrive: "Rilevo dai social che alcuni miei commenti in studio 'fuori onda' nello Speciale Tg3 sulla guerra possono avere offeso la comunità ucraina in Italia e in particolare la sua componente ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - marattin : Nel “campo largo” c’è anche chi pensa che non si debba mai andare contro l’Anpi (o la Cgil, o la magistratura), per… - AmiciUfficiale : I tre talentuosissimi ragazzi de Il Volo sono tornati a trovarci e noi siamo tutti pronti ad accoglierli e cantare… - DoraliceGuadag1 : @Cambiacasacca La Germania fa i suoi interessi, com’è sempre stato e sempre sarà. Solo noi siamo dei poveri coglioni. - Oly_Tee : RT @alessandro9_9: Io nato in Russia ????, lui nato in Ucraina ???? . Noi siamo questi, il resto lo lasciamo agli altri -