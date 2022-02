Neve nel foggiano Puglia, allerta maltempo fino a domani (Di sabato 26 febbraio 2022) Il previsto maltempo con calo notevole delle temperature ha raggiunto la Puglia. L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e si riferisce a Faeto nel primo pomeriggio. Ad Orto di Zolfo, territorio di Celle San Vito, temperatura di – 3 gradi alle quattro del pomeriggio. allerta maltempo per l’intera Puglia fino a domani pomeriggio: condizioni meteo di temporali o grandinate, Neve a quote collinare e vento fino a burrasca forte, le previsioni della protezione civile che ha diffuso anche lo schema di rischio relativo (qui sotto). L'articolo Neve nel foggiano <small class="subtitle">Puglia, allerta ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 febbraio 2022) Il previstocon calo notevole delle temperature ha raggiunto la. L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e si riferisce a Faeto nel primo pomeriggio. Ad Orto di Zolfo, territorio di Celle San Vito, temperatura di – 3 gradi alle quattro del pomeriggio.per l’interapomeriggio: condizioni meteo di temporali o grandinate,a quote collinare e ventoa burrasca forte, le previsioni della protezione civile che ha diffuso anche lo schema di rischio relativo (qui sotto). L'articolonel ...

