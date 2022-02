Neve in Campania, da Napoli all’Irpinia: le immagini spettacolari (Di sabato 26 febbraio 2022) In Campania torna la Neve. Da questa mattina si registrano temporali forti su tutta la regione ma non solo. Le piogge insistenti e i termometri in discesa hanno determinato la formazione di un vasto strato di Neve sul vulcano, visibile in queste ore dalle abitazioni di Napoli e dei paesi della fascia costiera. Neve ad Avellino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Intorna la. Da questa mattina si registrano temporali forti su tutta la regione ma non solo. Le piogge insistenti e i termometri in discesa hanno determinato la formazione di un vasto strato disul vulcano, visibile in queste ore dalle abitazioni die dei paesi della fascia costiera.ad Avellino L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Friendsdontli15 : La neve in Campania mi sembra un sogno - EditorialeG : Maltempo per neve in corso in Campania??? Tutti gli aggiornamenti su - LOSTVC4USE : @swnutopia io in Campania ma senza neve- - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - #MALTEMPO invernale sulla CAMPANIA con temporali e #NEVE a bassa quota - Sorryimfool : paradossale comunque io nel mio paesino in campania con la neve e le mie amiche in viaggio a roma con la giacca di pelle -